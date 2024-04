O FC Porto segue na terceira posição da Liga, a nove pontos do Benfica e a 10 do Sporting, mas mesmo assim continua atento àquilo que os rivais estão a fazer.

Na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição admitiu que vai ver o dérbi de Lisboa, embora tenha reconhecido que já será difícil, nas próximas sete jornadas, alcançar leões ou encarnados na tabela.

«Não sou daqueles treinadores que não vão ver o jogo. Vejo da distrital até aos jogos da Champions, que é a melhor prova de clubes do mundo. Vou ver o jogo. Quanto ao resultado, que ganhe a melhor equipa. Não dependemos desse jogo, infelizmente estamos atrasados em relação a essas duas equipas. Temos de olhar para as sete finais que faltam no campeonato e, espero eu, as duas na Taça. Obviamente, vou ver, estamos atentos a tudo o que se passa com os nossos rivais diretos e, no final, faremos as contas e o balanço que faço todos os anos sobre o que foi bem feito e não tão bem», disse o treinador portista em conferência de imprensa.

O FC Porto recebe o V. Guimarães no domingo, enquanto Sporting e Benfica disputam o dérbi em Alvalade esta noite (20h30).