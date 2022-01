O Sporting quer garantir Marcus Edwards nesta janela de transferências e acena ao Vitória de Guimarães com dinheiro e jogadores em troca do extremo inglês de 23 anos.



De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, os leões estão dispostos a pagar entre sete a oito milhões de euros por Marcus Edwards, mas o Vitória pretende aumentar o valor do negócio. Refira-se que o Tottenham ainda detém metade do passe do jogador.



Em cima da mesa está ainda a mudança de Bruno Gaspar para Guimarães. O lateral direito de 28 anos terminou o empréstimo aos Vancouver Whitecaps (Canadá) e tem contrato com o Sporting até 2023.



A hipótese mais forte nesta altura passa pela cedência de Bruno Gaspar a título definitivo, permitindo ao Vitória recuperar um jogador que se destacou, precisamente, no clube minho.



O Sporting estaria igualmente disponível para emprestar - no âmbito desta proposta por Marcus Edwards - mais um atleta dos seus quadros no final da presente temporada. Gonzalo Plata é um dos nomes equacionados, mas o Real Valladolid tem opção de compra do passe do internacional equatoriano. Como tal, esse dossier não pode ser fechado nesta altura.



Marcus Edwards, saliente-se, é um jogador muito apreciado por Ruben Amorim. O talentoso extremo inglês tem contrato com o Vitória até 2024 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.



As partes vão continuar a dialogar nos próximos dias.