Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) sobre o Desportivo de Chaves, que põe fim a uma série de oito jogos sem vencer:

«Foi um jogo de emoções fortes, a começar no início com a homenagem merecida ao Neno. A par disso, esta questão, que não há como fugir desta série, tínhamos a necessidade de ganhar, e valorizo a nossa entrada em jogo. Chegámos muito à área adversária, continuando com problemas na definição. Depois o Chaves teve oportunidades, a segunda parte é diferente, mas ressalvo a primeira parte, que é um sinónimo da qualidade do nosso grupo. Continuamos com o mesmo problema: temos de finalizar, o que não conseguimos e que acredito que vai tranquilizar a equipa. Alguma pontinha de sorte que tem faltado noutros jogos, depois de o Chaves empatar, ainda conseguir vencer, tivemos hoje. Mas, não é só sorte. Nesta série de jogos, era muito importante regressar às vitórias, quebrar a série e focar no que aí vem. Noutros jogos, como Braga e Barcelos, estivemos bem, mas o que se lembra é que perdemos. Hoje era importante ganhar, pela forma como os atletas trabalham mereciam os três pontos».

[Caminho a seguir para ter mais controlo] «Acredito que a vitória nos possa dar esse conforto, que qualquer equipa precisa. Espero que a vitória nos tire esta carga. Cansa estar dois meses sem ganhar, por isso era importante quebrar este ciclo. Não prometemos vitória, mas de certeza que a equipa se vai sentir mais leve no próximo jogo».

[Safira] «É sempre bom o safira fazer golo, ainda mais naquele momento».

[Tiago Silva] «Todos sem entregaram e lutaram, por isso não gosto de individualizar. O Tiago percebe os momentos do jogo, quando deve ficar com bola. Pelas qualidades dele terá de ter mais chegada à área e mais golo. Sabe da importância que tem, da sua maturidade e do que passa ao grupo. A minha satisfação hoje é pelos três pontos, mas por ver os atletas com a vitória, pela dedicação deles mereciam. Esta é a minha satisfação de hoje. São mais três pontos».