Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Benfica (sábado, às 20h30, no Estádio da Luz), Paulo Turra, treinador do V. Guimarães, atual líder do campeonato com três vitórias em três jogos, elogiou a equipa encarnada, mas garantiu que quer jogar com intensidade no Estádio da Luz, ser agressivo sem a bola e mostrar que «sabe o que quer».

«Dentro da estratégia de jogo ensaiada durante a semana, não abro mão da nossa intensidade e de termos a bola. Haverá momentos em que teremos menos bola. Mas quando não temos a bola, temos de ser agressivos e diretos para retomar essa posse», afirmou.

O treinador acredita que as vitórias iniciais na Liga fortaleceram o espírito da equipa e sublinhou que o resultado do jogo dependerá do desempenho dos seus jogadores, recusando-se a comentar se consideraria um empate como um resultado positivo.

«O que queremos é que o Vitória jogue para ganhar, com intensidade e determinação no momento certo. Trabalhámos arduamente com esse foco para proporcionar um excelente jogo», referiu.

Quanto ao encerramento do período de transferências de verão, Turra confirmou que tudo estava calmo e tranquilo, enquanto revelava que já possuía a documentação necessária para atuar como adjunto no Estádio da Luz, graças às equivalências obtidas entre as suas qualificações como treinador na América do Sul e o Nível IV da UEFA.

Recorde-se que no jogo frente ao Vizela, o técnico brasileiro esteve presente na zona técnica do relvado apenas como delegado, devido ao processo de obtenção de equivalências habilitações como treinador América do Sul, que ainda não foram reconhecidas em Portugal como Nível IV da UEFA, o necessário para orientar uma equipa na Liga. Paulo Turra disse já ter a documentação necessária para ser adjunto no Estádio da Luz e agradeceu o trabalho dos adjuntos Douglas e Rui Cunha

«O clube está a empenhar-se ao máximo para que as equivalências ao que tenho na América do Sul possam ser dadas. No primeiro jogo, mesmo estando sentado, tive ao meu lado o Rui e o Douglas, que estiveram muito atentos e organizados. Mesmo eu consegui falar com os jogadores», esclareceu.