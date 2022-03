Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-3) frente ao Sporting:

[Expulsão] «Conto pelos dedos de uma mão as vezes quer fui expulso-. Excedi-me a sair da zona técnica, aceitava o amarelo, que era justo, mas daí a ser expulso. Lamento. Tem é que se valorizar o jogo, bem jogado pelas duas equipas com muito apoio dos nossos adeptos. Entrámos muito bem na segunda parte, tenho de realçar a intensidade da equipa. Houve ali um momento chave, a entrada o Pote, conseguiram ter mais bola e ligar mais o jogo, aí o Sporting teve mais ascendente. Depois do 2-1 procurámos o empate com critério e o 3-2 é um grande golo do Marcus. Parabéns aos jogadores e aos adeptos pelo apoio que deram. O resultado podia ter sido outro».

«Há amarelos para ser mostrados. Podia ter sido gerido de outra forma. Já não podemos fazer nada. Fizemos de tudo, jogámos olhos nos olhos e fizemos de tudo para vencer. Foi pena, fizemos de tudo para conseguir outro resultado. Faltou procurar um pouco mais a profundidade de forma objetiva. O 3-1 acaba por se penalizador».

[Vitória perdeu nos pormenores?] «Os pormenores fazem parte do jogo. Essa dinâmica, com a entrada do Pote, criou algumas dificuldades. Tenho de realçar um jogo em que a equipa teve muito personalidade e caráter. Ficámos amarelados muito cedo. Tecnicamente o Fábio fez um jogo bom, mantivemos a cabeça fria que tivemos. Temos de ter essa capacidade de não nos enervar».

[Ausência de Quaresma] «Opção».