Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o desaire (0-1) frente ao FC Porto:

«Foi um jogo muito intenso, apaixonante, com os nossos adeptos fantásticos. Tivemos dificuldades no início, mas sabíamos que o jogo tem noventa minutos e não podíamos entrar em desespero. Começámos a ter bola e a frustração que fica é que no nosso melhor momento faltou agredir mais o adversário. Tudo fizemos para conseguir outro resultado. Já na próxima sexta-feira queremos continuar focados no que nos interessa, no nosso objetivo».

«A segunda parte tem dois momentos marcantes. Entrámos bem, conseguimos encostar o Porto atrás com mérito da nossa equipa, mas faltaram oportunidades claras. O lance do penálti foi muito contra a corrente do jogo e depois há outro momento. Quando juntámos o Bruno com o Óscar acabámos por ser infelizes no lance em que o Óscar já ia em esforço, cansado. Obrigámos o FC Porto a colocar três centrais com mais um jogador. A partir de uma certa altura é o resultado que conta, temos de seguir o nosso caminho e sexta-feira há mais uma final pela frente».

[Nervoso com a arbitragem] «Não devemos confundir nervosismo com paixão. Sou apaixonado pelo jogo, vivo-o de forma muito intensa. Foi um jogo difícil para as três equipas. Em relação aos penáltis, mais do que o Varelas os cometer o mérito é do Taremi pela forma como os sacou. Temos de ser mais eficazes e controlar melhor a profundidade. São lances duvidosos, mas depois de estar marcados temos de seguir».

[Objetivo são as competições europeias?] «Nesta casa, neste clube, o objetivo é sempre olhar para a frente. Queremos as competições europeias. Temos de olhar para nós, para aquilo que temos de fazer. Admito que o porto teve as melhores oportunidades, mas demos tudo. Temos cinco finais pela frente, temos de jogar cada jogo como se fosse último sem tirar o pé da chapa».

[Estreia de Bamba] «É mais um jovem entre muitos. Podia estar aqui a enumerar tantos. Se calhar a nossa equipa B fica fragilizada, estamos a tirar proveito do trabalho que está a ser feito. Foi muito competente, não é lançar para a fogueira, é lançar porque estão preparados e têm qualidade».