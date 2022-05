Declarações de Pepa, treinador do Vitória, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) na receção ao Santa Clara:

«Faltou-nos tudo, foi tudo mau demais para ser verdade: falta de intensidade, falta de andamento, temos de ter mais tudo. Estivemos a dez pontos do quinto lugar, conseguimos encurtar para cinco, estas duas jornadas em que podíamos depender de nós demos tiros. Pode correr mal muita coisa, mas temos de ter mais intensidade, muito mais andamento. Só tenho de dar os parabéns ao Santa Clara, que fez um grande jogo. Tivemos a felicidade de marcar um golo, fomos para o intervalo a ganhar de forma injusto, mas nem isso. Temos de ter estofo. Custou muito encurtar para cinco pontos, acreditamos até ao fim, mas como é que podemos olhar para o quinto lugar quando fazemos um jogo como este. Temos de deixar outra imagem porque não somos isto».

[Motivação para o que resta] «Trabalho, temos de ter responsabilidade. A duas jornadas do fim temos de ter muito mais estofo para lidar com estes objetivos que queremos. Senti a ansiedade. Estivemos muito pálidos, muito pouco agressivos, muito pouco intensos, fomos pouco práticos. Pusemo-nos a jeito para tudo, parabéns ao Santa Clara, foi superior, mas nós podemos fazer muito mais. É frustrante, é mau demais quando temos as coisas à nossa mercê depois de empatar e inadmissível. Nunca estivemos confortáveis no jogo, não podemos ter medo de errar. Não podemos ter motivação maior do que representar o Vitória. Rapidamente perceber o que é que não conseguimos fazer hoje e sexta-feira dar uma resposta».