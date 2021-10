Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) frente ao Marítimo:

«Fomos muitos superiores, fizemos de tudo para não sofrermos como sofremos. Acima de tudo ressalvar a qualidade da equipa, a intensidade. Sabemos do perigo que é ter tantos metros nas costas da defesa frente a uma equipa que é rápida. Foi um grande jogo da equipa, merecíamos vencer, mas o merecer vale o que vale. Era uma injustiça tremenda, mas o que ia ficar era o resultado. Se olharmos a tudo que aconteceu no jogo merecíamos muito mais. Isto não foi sorte, foi felicidade que se procura muito, com um forte apoio dos nossos adeptos. Esta baliza é especial, não é de agora».

«Temos de fazer mais golos para o volume que criamos. Hoje era daqueles jogos que não podíamos ter tempo para sentir dor, era agarrar-nos ao jogo com tudo, não é fácil ser pressionante o jogo todo. Queríamos muito ganhar, e ganhámos. O resultado podia ter sido mais volumoso, mas não caímos em desespero. A vitória assenta-nos muito bem».

[Como se lida com o desgaste emocional?] «Acima de tudo é assumirmos esse risco. Preferimos errar a tentar fazer, não nos podemos esconder do jogo; assumimos o jogo, não temos problema em ter bola, tivemos paciência, quem tiver medo de errar vai perder muitas vezes. Hoje merecíamos muitos mais golos, mas foi uma grande exibição, ainda que sofrida».