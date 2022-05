Declarações de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo robusto (5-0) frente ao Gil Vicente:

«É sempre importante [acabar bem com uma goleada]. Tinha dito, no início, fez lembrar um pouco jogo aqui o Leixões, com ansiedade. Marca sempre o último jogo. Acima de tudo foi um jogo aberto, bem disputado, com oportunidades em que fomos superiores. Tivemos muita tranquilidade, tranquilidade com bola e o grande desafio que fica é crescermos com isto, sermos mais regulares e constantes na prestação. É isso que nos vai levar para o patamar seguinte. Fizemos um bom jogo frente a uma equipa que fez um campeonato de excelência. Tivemos uma fase a sofrer golos, tivemos a quinta melhor defesa e o quinto melhor ataque, o grande desafio é melhorar o que está identificado».

[Nota de 1 a 10 a esta época] «Positiva, claramente. Mas queremos sempre mais. Temos a tendência de olhar para quem consegue as coisas. Se tivéssemos aqui dezanove Guardiolas e Klopps só um seria campeão. Lançámos vários jovens, o mercado de inverno não foi positivo, perdemos o capitão, o Sacko, o Marcus Edwards. Temos de olhar para a frente, é isso que pretendemos para a próxima época».

[Quaresma, provavelmente o último jogo, como foi trabalhar com ele e gerir as emoções?] «Não vou individualizar. Foi um prazer enorme trabalhar com todos. O primeiro jogo e último deixam muitas marcas. Estamos tristes, não temos os nossos adeptos, é a despedida de alguns jogadores que vão seguir a sua vida, e deixa uma nostalgia. Criou-se uma família e nessa família temos momentos bons, momentos maus, adversidades. Foi um prazer tremendo trabalhar com todos».

[Principal ilação da equipa técnica para a próxima época, em que pode crescer?] «O crescimento é mesmo isso. Perceber a realidade, a identidade e ajudar. Tivemos irregularidade, já foi dito isso, acredito que com mais um ano, mais conhecedor, serei capaz de ajudar ainda mais quem está e quem vai chegar. Isso é o que queremos, é o desafio, sermos melhores do que o que fomos este ano».

[Na flash Pepa foi questionado quanto à sua continuidade em Guimarães na próxima época] «Ah, sem dúvida, sem dúvida, claro que sim»