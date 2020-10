Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao V. Guimarães:

«Não entrámos muito bem, mérito do Vitória, não estávamos a conseguir sair da primeira pressão. A partir dos quinze minutos pegámos no jogo, tomámos conta do jogo, e fomos nós próprios, com o jogo fluido, muita qualidade e oportunidades. Saímos daqui frustrados com o resultado, as tais vitórias morais que não existem, mas este é o caminho, com esta identidade e com esta coragem. Arrisco-me a dizer que o Bruno [Varela] foi o melhor em campo. Da mesma forma que sou frio e reconheço quando o adversário é superior hoje tenho de dizer que o Paços foi superior ao Vitória. Temos de continuar com este volume, porque a bola vai entrar».

[Fernando Fonseca] «Estamos cá é para levantar os homens. Da mesma forma que fomos infelizes com um penalti em Portimão já nos descontos, hoje também fomos infelizes. Jamais vou crucificar ninguém, ele sabe que a abordagem foi infeliz, mas fez um bom jogo, para não dizer um grande jogo. Há a paragem, mas queremos dar continuidade às exibições que temos tido, porque a vitória vai surgir com naturalidade».

[Com João Amaral e Diaby, infetados com Covid-19, podia ser diferente?] «Da minha boca e de mim nunca me vão ouvir lamentar de quem não está. São importantes como os outros. Gostava de contar com todos, temos de saber viver com a situação e nunca me vou lamentar. Acabo a dar os parabéns ao Rio Ave pelo que fez, caiu de pé, e foi um enorme orgulho».