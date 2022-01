Declarações de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-1) frente ao Estoril:

«Tenho de realçar a entrada que tivemos no jogo. Fomos muito intensos, com muito volume ofensivo, sem deixar o Estoril sair. Estávamos a sentir que precisávamos disto, de energia. Estávamos a querer mandar, a estar no meio campo ofensivo. Nas duas vezes que o Estoril vai à nossa baliza faz um golo. Depois houve aí dez minutos que não estivemos bem. Mas, no cômputo geral, se não ganhássemos o jogo era mais uma daquelas que ficava na história. Fomos intensos, tivemos muita paixão pelo jogo e tivemos qualidade. Lembro-me de três bolas nos ferros e isso paga-se caro quando nãos e faz golos. A vitória é justa, não só pelos números, mas também pela intensidade que tivemos».

[Alívio ao saber que não foi um filme já visto?] «Depois do 2-1 não queríamos baixar. Temos de perceber que temos de nos soltar. Hoje aconteceu-nos de tudo, Sofrer o golo como sofremos foi um soco no estômago. Sabíamos que tínhamos de agarrar no jogo, para ir para cima com tudo. O que fizemos na primeira parte tínhamos noção que era questão de continuar a acreditar que a bola ia entrar».

[Significado do triunfo depois de quatro jogos sem vencer] «Independentemente do calendário, todas as equipas são competentes, mais do que o adversário temos é de olhar para nós. O pensamento é jogo a jogo, queremos continuar a somar pontos, olhando para o presente. Hoje mais uma vez tivemos várias ausências, jogadores exaustos que não conseguiam estar em campo, tem de haver uma simbiose perfeita com os adeptos, temos de ser nós a puxar por eles. Tivemos alma, intensidade e entrega ao jogo como se não houvesse amanhã. Vencemos bem, os jogadores estão de parabéns».