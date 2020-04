O Vitória de Guimarães vai regressar aos treinos na sua academia na próxima segunda-feira, após os jogadores realizarem os testes de rastreio à Covid-19 no sábado, informou o clube no site oficial.

«O Vitória Sport Clube irá realizar, este sábado, na academia, os testes de rastreio à Covid-19 a todos os jogadores da equipa A, bem como a toda a equipa técnica e staff. Sendo o resultado negativo nos testes condição básica para o regresso, os trabalhos retomam na segunda-feira, dia 4 de maio», lê-se na nota publicada pelos minhotos.



Desde 12 de março, altura em que o clube suspendeu toda as atividades, que os atletas estão a trabalhar a partir de casa. No entanto, este regresso será feito segundo um «apertado protocolo» em «total concordância com as orientações da DGS e das autoridades competentes da área».

Segundo o comunicado, os intervenientes nos treinos vão responder, diariamente e ainda em casa, a «um questionário de bem-estar com várias questões de despistagem da Covid-19», sendo novamente avaliados na academia.



Por sua vez, o trabalho no relvado «vai estar limitado a um número reduzido de atletas em simultâneo», cumprindo-se «todas as distâncias de segurança» entre os treinadores e os jogadores, que vão ter, cada um, a «própria bola, o próprio material de treino e a hora definida para o treino».



Interdita a pessoas que não façam parte da estrutura do futebol profissional, o Vitória explica ainda que a academia vai «ser desinfetada permanentemente para minimizar todos os riscos» associados à pandemia e dispor de «circuitos de fluxo para minimizar as áreas de contacto dos atletas», sendo ainda proibido utilizar os balneários.

O Vitória de Guimarães prometeu ainda continuar o «serviço de entrega de refeições em casa» aos seus futebolistas e auxiliar «toda a logística necessária para as rotinas familiares».



Lembre-se que aquando da interrupção do campeonato, no início de março, a equipa de Ivo Vieira ocupava o sexto lugar da Liga com 37 pontos. Há dez jornadas por disputar.