Figura: Samuel Portugal



O guarda-redes fez um par de intervenções fantásticas e impediu que o Portimonense perdesse o encontro. Seguro fora dos postes, felino entre eles, Samuel destacou-se com duas defesas com a ponta dos dedos a remates de Lameiras e de Handel. Isento de culpas no golo sofrido, o brasileiro culminou uma excelente exibição com um defesa sensacional a livre de Janvier. É um dos bons guardiões da Liga, sem dúvida.



Momento do jogo: Anderson redime Lucas Possignolo, minuto 85



O erro de Lucas Possignolo que resultou no golo do Vitória não traduzia o que se passava no relvado. Os minhotos como que abdicaram de atacar a partir dos 60 minutos, agarrando-se à vantagem magra no marcador. Lucas respirou de alívio quando Anderson dominou e atirou cruzado para o empate.



Outros destaques:



Bruno Varela: não foi obrigado a defesas de grau de dificuldade elevado, ao contrário de Samuel, mas disse presente sempre que o colocaram à prova. Mostrou-se confortável a jogar com os pés e uma segurança que começa a ser habitual entre os postes. Uma boa exibição no jogo em que atingiu a marca dos 100 jogos no principal escalão do futebol português.



Lucas Possignolo: à meia-hora de jogo percebeu-se que esta não ia ser a sua noite. Em conjunto com Pedrão, o defesa-central anulou praticamente Estupiñán porém, cometeu o erro que originou o golo do Vitória. Um desvio infeliz «assistiu» Nélson da Luz para o 1-0. Mais tarde, não teve cabeça para se redimir e igualar a contenda.



Nélson da Luz: 23 anos de muito talento. O jovem angolano marcou pelo segundo jogo consecutivo na Liga e desviou o Vitória do caminho dos maus resultados. Além do golo, Nélson da Luz mostrou pormenores interessantes e esteve sempre bastante comprometido a acompanhar as investidas de Moufi pela direita. Ameaçou um golaço - e dar o triunfo ao Vitória - nos instantes finais. Deixou água na boca.