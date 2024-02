Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao Vitória de Guimarães:

[Mudanças na equipa] «O Rafa é um jogador mais solto, para jogar entre linhas. Optei pelo Rafa, o João Mário e o Aursnes, queríamos aproveitar os espaços entre linhas, mas ficou difícil dadas as condições. O objetivo era atacar a profundidade nos momentos certos, mas não foi fácil. Não conseguimos o que pretendíamos e para a segunda parte pretendíamos mais presença no centro do ataque».

[Estado do relvado] «Por vezes, as circunstâncias são difíceis. Há vinte anos por vezes jogava-se nestas circunstâncias. Não creio que tenha dado mais vantagem a uma equipa do que a outra. Preferia jogar noutras condições honestamente.