Declarações de Sérgio Machado, treinador do Vilaverdense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (4-1) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Estávamos a jogar contra uma equipa da Liga, que está moralizada. Tentámos adiar ao máximo o golo do Vitória e entrámos bem no jogo, pedimos aos jogadores para fazer o possível para adiarem o golo, mas não foi possível. O Vilaverdense fez uma história bonita na Taça, mas o Vitória foi melhor, foi superior. A equipa está cada vez mais evoluída dentro do que procura, o que nos interessa é o campeonato, em que vamos ter uma luta terrível. Temos de nos focar no que fizemos hoje para melhorar».

«A abordagem tanto foi correta que estávamos a conseguir anular o Guimarães em lances de bola corrida. Tínhamos os médios para tentar jogar nos corredores, mas estávamos a falar de jogadores com qualidade diferente. Como equipa, fizemos o que estava perspetivado».

«O Vilaverdense é uma equipa que subiu duas épocas consecutivas, mas nesta época, caiu na segunda divisão sem experiência para esta competição. Temos de crescer com os jogadores que temos. Somos o clube com menor orçamento desta divisão e o clube com piores condições, mas vamos tentar lutar pela manutenção. O clube, pelas exigências que há, não tem condições, neste momento, para jogar em casa».