Ruben Amorim recebeu a melhor notícia que podia receber a quatro dias do jogo com o V. Guimarães. Depois de algumas semanas afastado devido a lesão, Paulinho integrou o treino sem limitações.

O treino contou ainda com as presenças de Diego Callai (guarda-redes), Flávio Nazinho (defesa), além de Dário Essugo (médio) e Bruno Paz (médio), que já tinham treinado com a equipa principal no dia anterior.

Recorde-se que o Sporting, líder do campeonato, recebe o V. Guimarães no sábado.