O Vitória de Guimarães anunciou esta quinta-feira ter adiado o pagamento da tranche das ações da SAD a Mário Ferreira, antigo detentor da maioria de capital da sociedade. A data limite do pagamento era 31 de agosto.

«O Vitória Sport Clube informa, no âmbito do plano para a aquisição faseada de ações detidas pela Mário Andrade Ferreira, Sociedade de Investimentos (MAF), que acertou a postecipação da tranche prevista para 31 de agosto, sem qualquer prejuízo quanto aos termos negociados», lê-se no comunicado divulgado pelos vitorianos.

O clube, que tinha 40% das ações desde a constituição da SAD, anunciou a 1 de outubro de 2020 que iria adquirir todo o capital da MAF – 56,4% do total -, por 6,5 milhões de euros a serem liquidados em três tranches, até 31 de março de 2022.

O V. Guimarães tornou-se acionista maioritário da SAD a 30 de novembro de 2020, ao comprar 11% das ações por 1,3 milhões de euros. O acordo previa a liquidação da segunda tranche a 31 de agosto de 2021 e da terceira a 31 de março de 2022, para ficar com uma participação de 96,4%.

Apesar do adiamento, o emblema de Guimarães informou ainda que o esforço de posição na SAD é «irreversível» e que «o acordo para a aquisição dos restantes 45,4% do capital social se mantém nos moldes definidos e previamente anunciados».

Os vitorianos terminaram o exercício de 2020/21 com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros, e capitais próprios negativos em 3,8 milhões, fruto de um ativo de 57,85 milhões e de um passivo de 61,68 milhões, o que perfaz uma situação de falência técnica.