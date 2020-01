Um golo de Franco Cervi, ao minuto 23, valeu ao Benfica o triunfo sobre o Vitória, em Guimarães, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Os vimaranenses estiveram por cima no jogo, mas acabaram por não conseguir marcar o golo do empate.

Com este resultado, o Benfica lidera com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, que tem menos um jogo e este domingo disputa o clássico em Alvalade diante do Sporting.

Já o Vitória de Guimarães é 5.º classificado, com 21 pontos, os mesmos do que o Sp. Braga.