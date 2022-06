O Vitória de Guimarães, sexto classificado na última edição da Liga, conhece nesta quarta-feira o primeiro adversário europeu, com a realização do sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, agendado para as 12h00.

A equipa vitoriana surge como cabeça-de-série no Grupo 8 e já sabe quais os possíveis adversários: Djurgardens (Suécia), Levski Sofia (Bulgária), Puskas Akademia (Hungria), Union Luxembourg (Luxemburgo) ou o vencedor do duelo entre Floriana (Malta) e Petrocub-Hincesti (Moldávia), referente à primeira pré-eliminatória.

As datas dos jogos da fase de qualificação:



Primeira pré-eliminatória: 7 e 14 de Julho de 2022

Segunda pré-eliminatória: 21 e 28 de Julho de 2022

Terceira pré-eliminatória: 4 e 11 de Agosto de 2022

«Play-off»: 18 e 25 de Agosto de 2022