Deco, antigo internacional português e atual empresário, exige 1,1 milhões de euros ao Vitória numa ação interposta, esta quarta-feira, no Juízo de Execução de Guimarães, informa o Portal Citius, do Ministério da Justiça.



Essa verba respeita às mais-valias e a um prémio de desempenho que os antigos presidente e vice-presidente vitorianos iriam ganhar com a venda do capital de Mário Ferreira (56,84 por cento) à empresa Leader Constellation, que apresentou uma proposta de 8,1 milhões de euros, a 30 de abril de 2019.



Perante a rejeição da proposta por Mário Ferreira, a 21 de maio de 2019, Júlio Mendes e Armando Marques, que se demitiram do Vitória no final de maio de 2019, moveram a ação por entenderem que o empresário luso radicado na África do Sul desrespeitou um acordo parassocial de 8 de dezembro de 2016, no qual se «obrigava a aceitar qualquer proposta» pelas suas ações, desde que «excedesse» os oito milhões de euros, indica o processo consultado pela Lusa.

De resto, Deco é testemunha de Júlio Mendes e de Armando Marques no processo em que os ex-administradores da SAD exigem 2,7 milhões de euros a Mário Ferreira, o ainda acionista maioritário, a decorrer no Juízo Central Cível de Braga.

A contestação de Mário Ferreira revela que a Leader Constellation é uma empresa detida pelos brasileiros Rodrigo Stempniewski e Daniel de Almeida, com capital social de três mil euros, sediada em Leça da Palmeira, na mesma morada que já foi sede da D20 Sports.

Os documentos referem ainda que Deco é sócio da Arpoador, uma empresa de marketing desportivo sediada no Rio de Janeiro e administrada por Daniel de Almeida, da Leader Constellation.



Recorde-se que o ex-futebolista representa jogadores que passaram pelos vimaranense como Tapsoba, Soares, Tozé ou Raphinha.