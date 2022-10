Tranquilidade aparente. Credo na boca e punhos cerrados para vencer. O Vitória de Guimarães derrotou o Famalicão (3-2) no duelo minhoto de encerramento da 11.ª jornada da Liga, alcançando a quarta vitória consecutiva. Cola-se ao Casa Pia no quarto lugar da tabela classificativa, ultrapassando o Sporting.

Quando havia meia hora para se jogar os vimaranenses venciam por três bolas a zero, com grande dose de eficácia. Ivo Rodrigues e Alex Millán, lançados por João Pedro Sousa na segunda metade, revolucionaram a equipa famalicense, que ainda reduziu a desvantagem para o 3-2 final, ameaçando um Vitória que parecia ter adormecido.

Naquele que foi o sétimo jogo consecutivo sem perder, o Vitória derrotou uma Famalicão que também vinha uma série positiva de dois triunfos. Acordaram tarde de mais os famalicenses depois de terem demonstrado permeabilidade no setor mais recuado.

Num jogo de paciência, a irreverência de Mikey destoou

A primeira metade do encontro foi de paciência no Estádio D. Afonso Henriques, podendo ser dividida em duas partes simétricas. O conjunto da casa, o Vitória, dominou a primeira metade, o Famalicão esteve por cima a segunda, a partir do minuto 22 do duelo minhoto a contar para a 11.ª jornada da Liga.

Num jogo de paciência, a destoar e a ser o momento chave está o golo de Mikey Jonhston, ao tal minuto 22. Grande golo do escocês, a fletir da esquerda para o centro com uma finta de corpo para rematar forte e colocado para o fundo das redes defendidas por Luiz Júnior, que não teve hipóteses de defesa.

Antes disso foi o Vitória a chamar a si a iniciativa de jogo, a ter bola, mas, em alguns momentos, a sentir dificuldades para progredir no terreno com capacidade para criar perigo. Depois disso foi o Famalicão, em desvantagem e a correr atrás do prejuízo, a ter de fazer pela vida par contrariar a supremacia dos vimaranenses.

Nelson foi a Luz que resolveu, mas João Pedro Sousa ainda mexeu do banco

Teve contornos diferentes a segunda metade. No limbo entre não desperdiçar a vantagem e marcar um segundo golo que desse mais tranquilidade o Vitória de Guimarães doseou o risco sem deixar de ter audácia. A perder, o Famalicão tentou correr atrás do prejuízo, mas fez por não se expor a um segundo tento que poderia ser fatídico.

Foi mais forte o Vitória perante este cenário, impondo ao Famalicão uma grande dose de eficácia. Dois golos em nove minutos praticamente resolveram o jogo ao minuto 65. Um bis pleno de oportunidade de Nelson da Luz, com dois remates de pé esquerdo, lançou o Vitória para um triunfo que se adivinhava tranquilo.

Adivinhava-se tranquilo, mas acabou por não o ser por força de uma reação digna de registo do Famalicão. Ivo Rodrigues e Alex Millán, lançados do banco de suplentes, ajudara, a encostar o Vitória às cordas. Ivo Rodrigues faz duas assistências, Millán marca dois golos. O jogo manteve-se vivo – e bem vivo – até ao último sopro do árbitro António Nobre.

O Vitória conseguiu, com o credo na boca, segurar o triunfo com o D. Afonso Henriques a ser, no espaço de uma semana, palco de dois jogos eletrizantes com cinco golos cada. Os sorrisos vicam no castelo, que ultrapassa o Sporting em véspera da deslocação a Alvalade.