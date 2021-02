FIGURA: Stojiljkovic

Aposta de Jorge Costa no segundo tempo numa fase em que os algarvios já estavam em inferioridade numérica, mesmo em situação adversa o atacante teve faro para o golo. Apontou o terceiro golo da temporada num lance em que foi subtil a aparecer nas costas da defesa para fazer o desvio tão subtil quanto letal que vale o empate ao Farense, conseguido em inferioridade numérica.

MOMENTO: golo de Stojiljkovic (80’)

Lançamento de linha lateral do Farense colocado diretamente para a área, a bola resvala de uma primeira disputa e sem que ninguém lhe toca sobra para o coração da área onde aparece o atacante sérvio a desviar de cabeça para o fundo das redes, carimbando o empate para os algarvios.

OUTROS DESTAQUES

Pepelu

Pegou de estaca no onze do Vitória, sendo o elemento equilibrador do meio campo. Em mais um jogo completo, o espanhol estreou-se a marcar com a camisola do emblema vimaranense com um golo de cabeça na sequência de um canto.

Abner e Queta

A dupla formou um corredor esquerdo pujante na manobra ofensiva algarvia, aparecendo várias vezes em superioridade numérica perante o menor compromisso defensivo de Edwards. Num desses lances Queta cavou a grande penalidade que deu o golo ao Farense.

André André

Enquanto teve pernas carregou a equipa do Vitória de Guimarães, sendo o elemento mais desequilibrador do meio campo. Abriu espaço para Marcus Edwards fazer o segundo golo dos vimaranenses.

Amine

Forte fisicamente no meio campo, o médio francês do Farense que acabou com a braçadeira de capitão demonstrou compromisso tático e capacidade para construir.