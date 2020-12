O FC Porto venceu esta terça-feira o Vitória de Guimarães, por 3-2, no jogo de fecho da 11.ª jornada da Liga.

Em Guimarães, Rochinha deu vantagem aos vimaranenses aos sete minutos, mas Taremi empatou aos 42m.

No segundo tempo, Estupiñán fez o 2-1 para o conjunto da casa aos 63m, mas dois minutos depois, Taremi bisou para o 2-2.

A dez minutos do fim, Luis Díaz fez o 3-2 final a favor dos dragões.

Com este resultado, o FC Porto recuperam o terceiro lugar da Liga, com 25 pontos. O Vitória é quinto, com 19.