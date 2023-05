A FIGURA: Anderson Silva

Uma volta completa depois, o avançado voltou a ser feliz; literalmente. Não marcava desde meados de janeiro, precisamente em Barcelos. Saltou do banco no decorrer da segunda metade para definir o jogo num lance recheado de felicidade. Aponta o oitavo golo da época quatro meses depois de ter feito o gosto ao pé, frente a este adversário e ajuda a manter a esperança do quinto lugar para os vimaranenses.

O MOMENTO: golo do Vitória (90+3’)

Recuperação de bola do Vitória numa zona adiantada, Zé Carlos ganha terreno encaminhando-se para o ataque, fazendo o passe para Anderson. Tomás Araújo ao fazer o corte esbarra com a bola em Anderson Silva, com o esférico a encaminhar-se para a baliza. Ainda bate caprichosamente no poste antes de parar no fundo das redes e fazer eclodir o D. Afonso Henriques.

OUTROS DESTAQUES

Vítor Carvalho

O médio brasileiro do Gil Vicente esteve muito constante no jogo, demonstrando disponibilidade física no momento defensivo e capacidade para distribuir o jogo com critério nos momentos de posse. Boa prestação.

Johnston

Num jogo que pareceu estar sempre desequilibrado, o extremo tentou fazer a diferença com a sua qualidade técnica. Voltou a demonstrar atributos técnicos diferenciados, faltando maior constância.

Murilo

Veloz e imprevisível, o extremo gilista foi sempre um elemento a ter em conta no jogo. Provocou dificuldades, quer a Afonso Freitas quer a Nelson da Luz, rompendo várias vezes pelo corredor direito.

Handel

Depois de se estrear a marcar na jornada passada, o médio foi o principal elemento do meio campo do Vitória. Distribuiu o jogo demonstrando qualidade no capítulo do passe, desbloqueando várias o jogo dessa forma.