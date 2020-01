Alexandre Guedes vai representar os japoneses do Vegalta Sengai, clube que está há quatro anos no primeiro escalão do futebol do Japão. A mudança ainda não é oficial mas, tal como o Maisfutebol já deu conta, está alinhavada e será anunciada em breve pelos dois emblemas.

O atacante de 25 anos sai por empréstimo do V. Guimarães, empréstimo esse que não conta com qualquer opção de compra por parte do Vegalta Sengai. Guedes apenas somou 533 minutos esta temporada e não joga desde meados de setembro.

No Vegalta Sengai Alexandre Guedes será colega de Isaac Cuenca, espanhol de 28 anos que entre outros clubes já jogou no Barcelona e no Ajax.