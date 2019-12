Alexandre Guedes, avançado de 25 anos do V. Guimarães, vai jogar no campeonato japonês na segunda metade da época, por empréstimo do Vitória, sabe o Maisfutebol. O acordo está selado e, inclusive, o avançado já não integrou o treino desta segunda-feira às ordens de Ivo Vieira.

Desconhece-se, para já, o nome do emblema que Alexandre Guedes vai representar, mas a mudança para o Japão é um dado adquirido. O anúncio será feito nas próximas horas, logo que o processo esteja concluído burocraticamente.

A saída de Guedes era previsível uma vez que o avançado não é utilizado desde o dia catorze de setembro. De resto, o atacante apenas foi utilizado em oito partidas, nomeadamente nas pré-eliminatórias da Liga Europa, em dois jogos da Liga e num jogo da Taça da Liga. A saída de Guedes não deverá ser a única num plantel que conta com um número excessivo de jogadores.

Noutro âmbito, Ivo Vieira prepara a receção do próximo sábado ao Benfica, sendo que o treino desta quarta-feira, o primeiro do ano, será aberto aos adeptos. Está agendado para as 16horas no Estádio D. Afonso Henriques.