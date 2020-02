O guarda-redes Jhonatan deixou o boletim clínico do V. Guimarães está pronto a regressar à competição depois de um calvário que dura há quase um ano. Contratado ao Moreirense no final da última época, o brasileiro ainda não se estreou com as cores do Vitória, clube ao qual já chegou lesionado proveniente do vizinho do mesmo concelho.

Recorde-se que Jhonatan sofreu uma fratura no braço esquerdo no dia 9 de março, frente ao Marítimo, e desde então não voltou a jogar. Foi sujeito a duas intervenções cirúrgicas num processo que se tornou mais moroso do que o que seria expectável inicialmente.

Trocou o Moreirense pelo V. Guimarães numa transferência que chegou inclusive à FIFA, uma vez que os cónegos alegaram ter acionado o direito de preferência pela renovação de contrato.

Um longo ano depois, o guarda-redes está pronto para voltar à competição. De resto, o guarda-redes já foi convocado para o jogo com o Desp. Aves da última sexta-feira, fazendo o aquecimento sem qualquer tipo de limitação, mesmo não fazendo parte da ficha de jogo. quando Ivo Vieira entender pode ser lançado.