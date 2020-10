FIGURA: Bruno Varela

Se a baliza vitoriana ficou em branco muito se deve ao guarda-redes do V. Guimarães. Bruno Varela fez um punhado de defesas determinantes e de difícil execução, sendo o grande responsável pela obtenção de um resultado positivo por parte da equipa de Tiago Mendes. O Paços bem tentou, de várias maneiras, mas o guarda-redes esteve intransponível.

MOMENTO: golo de André André (83)

Rochinha acelerou na esquerda e provocou Fernando Fonseca, cavando a grande penalidade junto à linha de fundo. Oportunidade soberana para o V. Guimarães e André André não tremeu. Remate seco do capitão do Vitória, para o lado esquerdo para fora do alcance de Jordi, a valer três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Oleg

O moldavo esteve irrepreensível no lado esquerdo da defesa pacense. Secou Marcus Edwards, não permitindo malabarismos ao adversário, fez cortes providenciais antes que lances de potencial perigo chegassem a ser lances de perigo e ainda foi dos mais perigosos no ataque.

André André

O jogo não flui, o Vitória por vezes parece perdido em campo, e no meio de tudo isto, alternando posições no meio campo e desempenhando diferentes papeis, lá se mantém o capitão, muitas vezes num esforço inglório. Selou o triunfo na transformação de uma grande penalidade.

Bruno Costa

Perigosíssimo nas bolas paradas, sempre que colou na área provocou calafrios no último reduto vimaranense e ainda obrigou Bruno Varela a fazer uma defesa apertada com um remate violento de fora da área.

Rochinha

Saltou do banco para agitar o jogo do V. Guimarães, sendo o último foco de esperança da equipa de Tiago. Os seus rasgos foi o que de melhor o Vitória conseguiu no que a iniciativa ofensiva diz respeito.