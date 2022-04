A FIGURA: Bruno Duarte

Com Óscar Estupiñán fora das opções, a cumprir castigo, o brasileiro voltou a ser titular dois meses depois. Correspondeu, mostrando a Pepa que é uma opção válida. Cavou a grande penalidade logo aos seis minutos num lance em que iludiu Maracás, e marcou mais dois golos. Apontou o primeiro da sua conta pessoal em cima do intervalo com um bom gesto técnico de cabeça. Recarregou depois com sucesso a defesa de André Ferreira num segundo penálti. O avançado brasileiro de 26 anos chegou aos nove golos esta época.

O MOMENTO: golo de Tiago Silva (6’)

Com o Paços a entrar melhor no jogo, o golo madrugador do Vitória deu tranquilidade ao conjunto de Pepa. Bruno Duarte provocou o erro de Maracás, que o derrubou, dando origem a um castigo máximo. Da marca dos onze metros Tiago Silva marcou de forma irrepreensível, deixando os vimaranenses confortáveis no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

Regressou ao onze após cumprir castigo e acrescentou músculo e entrega ao setor intermediário. Marcou logo aos seis minutos na transformação de um castigo máximo aquele que foi o seu terceiro golo esta temporada.

Nuno Santos

Sempre em jogo, o médio foi dos principais elementos do ataque do Paços de Ferreira. Para além de distribuir jogo com critério, deu nas vistas a visar a baliza de Bruno Varela por várias ocasiões, essencialmente de meia distância.

Lameiras

Jogo ligado à corrente. O extremo esteve sempre em jogo, foi sempre uma opção válida, jogou e fez jogar. No início da segunda parte enviou a bola ao ferra da baliza do Paços de Ferreira com um remate cruzado. Marcou a cinco minutos do fim, de penálti.

André Ferreira

Sofreu quatro golos, mas não foi por sua culpa que o Paços sai sem pontos de Guimarães. Defendeu uma grande penalidade, nada podendo fazer na recarga, e quase defendia o primeiro penálti. Fez mais uma série de boas defesas.