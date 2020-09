O Vitória de Guimarães anunciou, nesta segunda-feira, que o reforço Nélson da Luz, apresentado há três dias, está infetado com covid-19.

O emblema minhoto informa que o jogador fez testes para a covid-19 antes de deixar Angola, com resultado negativo, mas que depois, ao realizar novos testes em Portugal, teve resultado positivo.

«Sendo este teste condição essencial para a integração dos jogadores no plantel, cumpre esclarecer que Nelson da Luz não chegou a integrar os trabalhos da equipa e que perante o teste positivo foram obviamente cumpridos os procedimentos protocolares, que passam pela notificação das autoridades sanitárias e pelo isolamento do jogador, que se encontra assintomático, e dos funcionários que com ele mantiveram contactos considerados de risco», acrescenta ainda o Vitória.

O plantel orientado por Tiago continua assim a preparar normalmente a estreia na Liga 2020/21, frente ao Belenenses (sexta-feira, 21h15).