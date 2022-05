Quinto lugar a esfumar-se no horizonte e o sexto lugar por segurar. O Santa Clara levou águas agitadas ao Estádio D. Afonso Henriques, empatando os vimaranenses (1-1) na luta pelos lugares europeus. Estupiñán adiantou os vimaranenses no marcador, Allano igualou o encontro de grande penalidade.

Durante vários períodos do jogo o Santa Clara foi melhor, esteve mais confortável no jogo e arrancou reações adversas à bancada. A uma vitória de segurar o sexto lugar, que pode ser europeu, e a precisar dos três pontos para manter a perseguição ao Gil Vicente, o conjunto de Pepa esteve uns furos abaixo do que o jogo exigiu e ficou refém de lances fugazes.

Num desses lances até se conseguiu adiantar no marcador, dando um safanão num jogo em que estava claramente por baixo. O penálti sofrido no arranque da segunda parte, convertido pelo Santa Clara, abanou com a equipa de Guimarães, que não conseguiu correr novamente atrás dos três pontos.

(Des)conforto na cabeça de Estupiñán

Apesar de jogar em casa e podendo fechar matematicamente o sexto lugar da tabela classificativa, mantendo dessa forma viva a luta pelo quinto lugar, a realidade é que parecia ser o tranquilo Santa Clara que lutava por algo concreto. Os açorianos entraram mais confortáveis no jogo, a ter bola e a provocar os índices de ansiedade do conjunto de Pepa.

Com mais capacidade nos duelos, ganhando as primeiras e as segundas bolas, o Santa Clara criou perigo, deixou o alerta e gelou o D. Afonso Henriques quando aos dezassete minutos festejou golo. Grande cabeceamento de Tagawa a deixar a defesa do Vitória sem reação. 10 centímetros escrutinados pelo VAR anularam o golo.

O conforto do Vitória estava na cabeça de Estupiñán. Completamente contra a corrente do jogo, numa recuperação de bola no ataque Alfa Semedo lançou Rafa Soares que, na linha de fundo cruzou para a área. No seu habitat, Estupiñán antecipou-se e cabeceou de forma fulminante para o fundo das redes. Um lance que mudou o rumo do jogo. Até então desencontrado do jogo, o Vitória respirou e provocou a dúvida no Santa Clara.

Allano quis mais do que nada

A dúvida rapidamente foi desfeita com mais um lance que alterou o curso do jogo. Num lance que não aparentava ser perigoso Mumin jogou a bola com o braço, alertado pelo VAR e depois de uma longa consulta das imagens Hugo Silva apontou para a marca dos onze metros. Allano encarou Bruno Varela com tranquilidade e restabeleceu a igualdade.

Uma igualdade que perdurou até ao último sopro de Hugo Miguel, numa reta final de encontro angustiante. Ninguém esteve por cima de forma vincada, com mais a ganhar o Vitória quis mais mas não teve capacidade, o Santa Clara, a determinada altura parece ter abdicado da conquista dos três pontos.

Final de jogo estranho, o Santa Clara pontua pela primeira vez na história no D. Afonso Henriques depois de seis derrotas no histórico das seis deslocações a Guimarães. A ter de vencer para manter a tal réstia de esperança para poder ainda desafiar o quinto lugar do Gil Vicente, o Vitória fica muito distante desse objetivo Não conseguiu assegurar matematicamente o sexto lugar.