A FIGURA: Dani Silva

Precisou apenas de um minuto em campo para fazer a diferença e resolver o jogo, no primeiro lance em que foi interveniente. Saiu do onze inicial, foi lançado ao minuto oitenta e marcou o golo do triunfo ao minuto 81. Boa combinação, a invadir a área e a bater Adán para assegurar os três pontos para o Vitória de Guimarães. Álvaro Pacheco acabou por tirar, com o jovem médio, os três pontos do banco.

MENÇÃO HONROSA: Borevkovic

De regresso a Guimarães, o central croata rubricou uma exibição com ficha limpa. Secou por completo Gyokeres, o possante avançado do Sporting. Com uma prestação a roçar a perfeição, o defesa posicionou-se de forma exímia, ocupou bem os espaços e vigiou de perto o atacante sueco.

O MOMENTO: golo de Dani Silva (81’)

Entrou com a corda toda Dani Silva. Teve apenas tempo de atravessar o campo, atacar um lançamento e romper em combinação pela esquerda. O médio assumiu o momento, tabelou com Mangas, e foi à cara de Adán atirar de pé esquerdo para o triunfo. Um grito de revolta do Vitória.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

O médio regressou ao onze vimaranense seis jogos depois, acrescentando o nervo habitual ao meio campo do Vitória. Trabalhou muito ao lado de Handel, apontando o primeiro golo do Vitória no último lance da primeira parte, na transformação de um penálti.

Gonçalo Inácio

Sem Coates foi o jovem central a assumir o estatuto de patrão de uma defesa remendada. Primeiro com Esgaio ao lado, depois com Matheus Reis, esteve em bom plano e estreou-se a marcar esta época com a camisola dos leões.

Ricardo Mangas

Apesar de amarelado relativamente cedo, o lateral foi dos mais influentes do Vitória. Sacou a grande penalidade que deu o primeiro empate do jogo e faz a tabela para o derradeiro golo da partida.

Nuno Santos

Entrou em mexeu com o jogo, dando mais largura ao jogo do Sporting pelo lado esquerdo. Ainda lançou a reação do Sporting, ao marcar o segundo dos leões, que acabou por ser insuficiente.