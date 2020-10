Vasco Seabra manifestou hoje vontade de ver os futebolistas do Boavista «provarem o crescimento coletivo» na receção ao Vitória de Guimarães, na segunda-feira, no jogo de encerramento da quarta jornada da I Liga.

«A rivalidade histórica acontece. É um clássico e queremos muito ganhá-lo, mas temos essa responsabilidade de jogar para vencer em qualquer jogo. Esta casa não permite que olhemos para um desafio sem a ambição de sermos superiores na entrega, na raça e no querer», afirmou o técnico axadrezado em conferência de imprensa.

O Boavista procura o primeiro triunfo no campeonato, na sequência de um defeso assinalado por uma profunda remodelação estrutural, que trouxe 20 reforços, e pede agora «uma equipa vez mais confiante defensiva e ofensivamente nos 90 minutos».

«Mostramos trabalho todos os dias e vivemos pressionados. Temos dois pontos em jogos fora e uma derrota em casa contra o campeão nacional. Para nós, pressão é sentimos que estamos numa casa que gosta de vencer. Vamos trabalhar com uma vontade muito grande de melhorar e sentimos que estaremos mais competitivos a cada jogo», frisou, avisando que «os processos não acontecem num estalar de dedos» e podem gerar «dores de crescimento», Vasco Seabra lembra que os novos atletas «necessitam de compreender o modelo de jogo e o perfil associado à cultura e raça do clube».

O médio Angel Gomes, principal figura das ‘panteras’ em 2020/21, acusou queixas musculares e é baixa nas opções de Vasco Seabra, enquanto os avançados Alberth Elis e Yusupha Njie estão na reta final de recuperação das respetivas lesões.

O Boavista, 15.º colocado, com dois pontos, recebe o Vitória de Guimarães, no 11.º posto, com quatro, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, em duelo da quarta jornada da I Liga, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.