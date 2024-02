A FIGURA: André Silva

A semana do atacante brasileiro foi atribulada. Foi a Itália no último dia de mercado, mas regressou a Guimarães depois de ter feito as malas para se mudar para Verona. Não saiu do onze e resolveu o duelo em Vizela com o 11.º golo da temporada. Prestação de luta do avançado, muitas vezes jogado em apoio e não tanto em zonas de finalização. Ainda assim, na hora certa apareceu a resolver com um tento decisivo de cabeça.

O MOMENTO: golo do Vitória (80’)

O Vitória estava claramente por cima, encostava o Vizela atrás e procurava com teimosia o golo. Numa jogada de insistência Ricardo Mangas apareceu, como é costume, em zonas adiantadas para fazer o passe com as medidas certas junto à linha lateral. André Silva aparece no sítio certo para cabecear para golo.

OUTROS DESTAQUES

Jota Silva

Ligado à corrente, como é costume. Voltou a ser o mais irreverente do Vitória, assinando vários lances ofensivos com perigo. Obrigou Buntic, guarda-redes do Vizela, a fazer algumas intervenções complicadas.

Bruno Costa

Uma das quatro estreias da equipa de Ruben de la Barrera, o médio entendeu-se bem com Samu e evidenciou, na primeira amostra, que chega a Vizela para acrescentar valor à equipa, mesmo tendo cometido uma grande penalidade. Fez por distribuir o jogo com critério.

Tomás Handel

Mais um jogo muito completo do médio. Jogou, fez jogar e definiu com critério. Está um jogador cada vez mais completo, com mais músculos nos duelos defensivos e com a classe habitual com o esférico.

Jorge Fernandes, Borevkovic e Tomás Ribeiro

O trio de defesas do Vitória encaixou na perfeição e em Vizela voltaram a ter uma exibição quase perfeita. Controlou as movimentações defensivas e foi o primeiro eixo de construção da equipa de Álvaro Pacheco.