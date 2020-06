Figura: Sauer



Assinou, provavelmente, a melhor exibição da temporada. O esquerdino jogou no corredor central e jogou descontraído, acumulou boas decisões e pormenores bastantes interessantes. Fez, acima de tudo, um jogo muito inteligente. Sauer estreou-se a marcar esta época com um pontapé cruzado e espreitou o bis por duas vezes. Todavia, encontrou um Makaridze seguro pela frente.





Momento: Helton nega o golo a Berto, 80m



Após um período de grande conforto, o Boavista sofreu o 2-1 e passou por alguns calafrios. O maior de todos foi quando Berto surgiu isolado, mas Helton fez a mancha e evitou o empate. Pouco depois, os axadrezados chegariam ao terceiro e último golo.





Outros destaques:





Bueno: uma exibição recheada de pormenores de classe pura. A versão 2.0 do Boavista após a retoma beneficia o espanhol que tem mais bola e, consequentemente, melhora a qualidade de jogo da tua equipa. Bueno é um jogador faz os outros serem melhores e hoje voltou a demonstrá-lo. Notável a finalização dentro da área que abriu caminho ao triunfo axadrezado.



Carlinhos: o que lhe sobre em talento, falta-lhe em consistência. O criativo brasileiro desaparece do jogo por largos períodos, comete erros por displicência como provou um livre a meio da primeira parte no qual obrigou Éber Bessa a fazer falta. No entanto, Carlinhos é um craque com a bola e tem uma meia-distância que impõem respeito. De resto, foi assim que assinou o golo que deixou o Vitória a acreditar no empate.



Berto: potência e velocidade ao serviço do coletivo. Não esteve tanto em jogo no primeiro tempo, é verdade, mas cresceu com o decorrer do jogo. Foi ele quem liderou as investidas mais perigosas dos sadinos na segunda parte. O extremo ofereceu um golo feito a Guedes e desperdiçou o empate na cara de Helton Leite.



Fernando Cardozo: não tremeu na estreia, muito pelo contrário. Foi a partir do corredor direito que o jovem paraguaio causou o pânico na defesa sadina. Assistiu Bueno para o 1-0 e contribuiu para o 2-0 com inteligência, visto que descobriu Marlon do lado oposto antes deste servir Sauer. Cardozo ainda viu Makaridze negar-lhe o 3-1 na melhor fase do Boavista no jogo. 19 aninhos? Não pareceu.