Centenas de adeptos do V. Setúbal juntaram-se nesta segunda-feira numa manifestação que decorreu na Praça Bocage, na cidade sadina, contra a punição que atirou o clube para o Campeonato Portugal.

Os apoiantes do V. Setúbal mostraram união num momento delicado do clube, que foi afastado das competições profissionais devido a vários incumprimentos que levaram a Liga a recusar o processo de licenciamento do clube.

De resto, a manifestação aconteceu no mesmo dia em que a direção do V. Setúbal entregou o recurso no Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, cinco dias após o conhecimento da situação.

«Face à complexidade do processo e à necessidade de apresentar uma defesa sólida, detalhada e totalmente fundamentada, todos os minutos foram determinantes na elaboração da contestação, pelo que só agora foi possível entregar a documentação solicitada para o efeito», explica o clube em comunicado.