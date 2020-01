Sílvio recorreu às redes sociais para reagir aos eventos e comentários que envolveram o V. Setúbal-Sporting. O lateral dos sadinos foi um dos jogadores que ficou doente nos dias prévios à partida e repudiou aqueles que colocaram em causa a honestidade dos jogadores.

Sílvio escreveu que «em apenas dois/três dias, mais de metade da equipa do Vitória FC ficou doente, com febres altas, dores no corpo, etc».

O defesa acrescentou: «Não me perguntem se foi gripe, constipação, uma virose, porque [...] sou um simples profissional de futebol e não médico. Decidi escrever, porque, para meu espanto, tenho lido e ouvido pessoas a duvidarem desta situação, alegando que todo este aparato se terá tratado apenas de uma encenação eleitoralista dos dirigentes do Vitória FC. Ora bem, tenho 12 anos de futebol profissional. Quem me conhece sabe que nunca fingi uma lesão, nunca fingi estar doente, nunca fingi o que quer que seja para não jogar futebol.»

Sílvio sublinhou ainda: «Dói muito ler e ouvir papagaios (porque não têm outro nome) a duvidarem tanto do meu estado físico como do estado físico dos meus colegas. Obviamente que o jogo deveria ter sido adiado, mas não sendo, o Vitória FC não deixou de apresentar uma equipa séria, uma equipa de Homens que tudo tentou fazer para ganhar o jogo e que nos deixou a todos muito orgulhosos!»

Aos críticos, Sílvio deixou um recado. «Que tenham juízo, que desfrutem deste jogo tão bonito que é o futebol, e que não duvidem de pessoas sérias e honestas que trabalham todos os dias para deixarem orgulhosos os seus filhos, pais e amigos», concluiu.