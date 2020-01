Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, lembrou que, tal como o vírus que assolou a equipa sadina frente ao Sporting, também as eleições no clube - marcadas para esta sexta-feira - podem mexer com o foco da equipa.

«Depois de uma semana muito atípica é impossível que estejamos a 100 por cento. Nem todos os jogadores têm ainda o nível físico adequado devido aos problemas que tivemos. Há muitos dias que se vem falando de outras situações que não são futebolísticas, que são incontroláveis. No dia antes do jogo vai-se falar muito mais das eleições do que no jogo», advertiu o treinador sadino em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira.

A mudança no comando técnico do Belenenses é encarada como uma dificuldade acrescida para os comandados de Julio Velázquez.

«Vamos enfrentar uma equipa com novas ideias, com muita energia e muito agressiva, portanto vamos ter um jogo extremamente difícil e complicado», observou.

Para o jogo frente aos azuis, o técnico espanhol não poderá contar com os lesionados Berto e Alex Freitas.

O Belenenses-V. Setúbal realiza-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio do Jamor.