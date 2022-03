Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o empate a uma bola frente ao Famalicão:

«Mais do que merecido o empate. Era uma injustiça sairmos daqui derrotados. Durante os noventa minutos a equipa que mereceu os três pontos foi o Vizela. Entrámos mal, intranquilos, o Famalicão conseguiu aproveitar os espaços com critério e fez um golo. A partir daí o jogo foi todo nosso, reduzimos espaços, fomos mais agressivos, assertivos e conseguimos criar mossa ao adversário, o que ainda ficou mais evidente na segunda parte. Percebemos os momentos, acabámos a primeira parte com duas ou três oportunidades flagrantes. Na segunda parte as estatísticas dizem tudo, perante uma equipa que deixou de querer jogar e acabou com um jogador a menos por retardar o jogo. Fomos para cima, com atitude frente a uma boa equipa. Fomos premiados pela nossa coragem, mostrámos a nossa raça depois de estar a perder. Queríamos muito ganhar».

[Entrada de Schettine] «Estávamos por cima e objetivo foi ter dois jogadores a fixar a linha defensiva do Famalicão e dar espaço por fora para conseguirmos provocar os espaços. E também para ter dois jogadores de área. Entraram muito bem, quer o Schettine quer o Nuno Moreira. O empate sabe a pouco, mas como foi é sinónimo de mérito».

[Pormenores a retificar no futuro a nível defensiva] «Claramente, essencialmente nos primeiros 25 minutos. Estavam um pouco intranquilos, mas o importante foi depois a correção. Temos de corrigir e prolongar a nossa eficácia por mais tempo. Nesta altura do campeonato cada ponto é importante e temos de diminuir os nossos erros».