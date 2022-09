Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga:

«Penso que ganhou a equipa que foi mais feliz. No nosso melhor momento o Braga acaba por fazer o golo, num ressalto. O jogo teve duas partes distintas. O Braga entrou claramente melhor do que nós, sem bola não estávamos agressivos e compactos. Sentimos, no final da primeira parte, o equilibrar do jogo, já tínhamos mais critério. A segunda parte foi equilibrada, tivemos momentos por cima, tivemos oportunidades para golo, e o Braga faz o golo quando estávamos a criar desconforto, estávamos a ter critério com bola. Faltou-nos a tomada de decisão no último terço, e a felicidade. Mesmo assim, a minha equipa teve uma reação fantásticas. Ganhou a equipa mais feliz, estávamos a falta que a bola entre».

«Este 2-0 não espelha o que foi o jogo. Se não me engano, o Braga teve 22 remates e nós 17. Quem assistiu ao jogo viu que também quisemos ganhar. Quisemos sempre levar o jogo para o meio campo ofensivo. Deixava-me preocupado se nestas sete jornadas sentíssemos que não fomos competitivos em todos os jogos. Estivemos perto de ganhar em todos os eles. Faltam pequenos pormenores, é a bola que bate num pé do jogador, o Matheus faz duas excelentes defensas em que a bola podia ter entrado. Faltou um pouco de sorte. O campeonato está a pregar-nos estas partidas, mas não vamos ficar nesta posição, vamos fixar mais para cima».

[Pausa] «Quando perdemos quer-se o jogo mais rápido possível. Mas, sinto que esta paragem pode ser benéfica para trabalhar alguns aspetos, até mentais, porque os meus jogadores estão um pouco tristes e abalados; é importante fazer com que vejam e acreditem no processo. Já jogámos os com três primeiros, um calendário difícil».

[Já jogou com Benfica, Porto e Braga. Como comprara estas equipas?] «São todas grandes equipas, com dinâmicas diferentes, neste momento o Braga é um grande, pelo que tem vindo a fazer e pela equipa que tem. Este ano temos quatro candidatos ao título. O Braga tem-se aproximado, e vai lutar pelo título até ao fim».