O jogo entre o Vizela e o Estoril, referente à 23.° jornada da Liga, disputa-se debaixo de uma verdadeira intempérie, com chuva intensa e constante vento forte.

Nem a tribuna de imprensa, onde ficam os instalados os jornalistas, escapou, coma chuva a ser empurrada com o vento para as mesas destinadas à imprensa, dificultando o trabalho.

O cenário de dificuldades percebeu-se cedo, com várias publicidades caídas no recinto vizelense a fazerem notar as condições meteorológicas adversas.

Apesar de tudo, o relvado foi-se mantendo em plenas condições para o evoluir da partida, aguentando-se perfeitamente jogável mesmo com a carga de água que se fez sentir.

Estiveram presentes no Estádio do FC Vizela 1910 espectadores, números oficiais, cerca de meia centena afetos ao conjunto «canarinho».