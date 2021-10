Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após um triunfo (0-1) sobre o Vizela, um triunfo alcançado no último minuto:

«Esta vitória voltou a dar-nos o lugar que tínhamos, a liderança. Como tínhamos previsto tivemos um jogo difícil, não é por acaso que o campeonato português está no ranking dos seis melhores países da Europa. Ganhámos porque acreditámos até ao fim, fomos uma equipa que nunca se partiu, jogámos sempre aquilo que treinamos, os jogadores acreditam que só tinham de entrar com as nossas ideias. Fomos uma equipa de risco total, ficámos com mais largura e acabámos sempre por mexer com jogadores ofensivos. Fomos compensados com o atrevimento da equipa frente a um Vizela organizado, defensivamente sabendo o que estava a fazer. Convidaram-nos para os espaços mortos. Foi uma vitória merecida, o futebol é isto, ganhas no último minuto ou pedes no último minuto.

[Substituições tarde depois de ter jogadores a aquecer desde a primeira parte] «A gente faz aquecimentos logo na primeira parte, três jogadores a rodar de cinco em cinco minutos, preparando-se para quando a equipa precisar poder fazer substituições. É uma estratégia que nós fazemos e há mais equipas que fazem isso. Sou eu o treinador, eu é que sei o que faço. Se calhar viram o jogo e não perceberam nada do que eu fiz em termos de substituições. O Benfica foi uma equipa muito evoluída taticamente. Na primeira parte não criámos tantas situações como pensava».