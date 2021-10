Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após um triunfo (0-1) sobre o Vizela, um triunfo alcançado no último minuto:

[Como se gere Pizzi com menos preponderância?] «Faz parte, como todos. O tempo que jogou hoje foi determinante para o golo, mas não vejo futebol, nem os meus jogadores, assim, o copo meio cheio. Vejo sempre o copo cheio. O meu critério em relação à equipa que tem vindo a jogar tem sido esse. Quando se joga como acabamos o jogo, com tanta gente com características ofensivas, sim. Se jogar o Rafa e o Pizzi, se a equipa perde a bola… Defensivamente, esqueçam…»

[Nemanja o que espera dele?] «É o jogador que menos conhece a equipa, para além de ter chegado tarde tem estado muito tempo na seleção. É um jogador criativo, forte no um para um. Precisava de um jogador que fosse para cima do lateral esquerdo do Vizela, e foi o que fez. Nem sempre vai dar, os sistemas do jogo têm interferência nas características dos jogadores. Fez o que normalmente faz, o Everton não, hoje o Everton sacrificou-se pela equipa e agradeci-lhe no fim por causa disso. O jogo hoje pedia isto, jogadores que não tivessem medo de ter a bola».