A FIGURA: Matheus Pereira

O brasileiro de 22 anos realizou um jogo regular no lado esquerdo da defesa vizelense. Não comprometeu defensivamente, anulando as iniciativas adversárias pelo seu flanco. Foi, ao mesmo tempo, uma opção válida nas movimentações ofensivas da equipa vizelense. Exemplo disso mesmo é o golo que dá o primeiro triunfo ao Vizela, com Matheus Pereira a aparecer na área adversária para fazer a diferença. O herói do jogo, de costa a costa para carimbar os três pontos.

O MOMENTO: golo do Vizela (56’)

Essende está na génese da jogada. Ao impor a sua velocidade, o avançado escapou pela direita a Ruben Fernandes, rematando de forma violenta para defesa apertada do guarda-redes gilista. Andrew sacudiu como pôde para corredor central, aparecendo Matheus Pereira para o remate de primeira a fazer a diferença no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Moreira

Um dos elementos com mais iniciativa no Vizela, fazendo por ir para cima dos adversários e por criar desequilíbrios num jogo demasiado atado. Teve a coragem que ia faltando para ousar, faltou arte.

Dominguez

Já jogou mais adiantado no terreno, esta noite fez dupla com Pedro Tiba no miolo. O jogador suíço destacou-se pelo fio de jogo que tentou incrementar no conjunto gilista, sendo sempre uma opção válida.

Essende

Mais um jogo em que se evidenciou no ataque vizelense pela capacidade de luta. Fez a diferença no lance do golo ao fugir à marcação em velocidade, rematando depois na passada com perigo.

Andrew

Segurou a desvantagem mínima com um punhado de boas defesas que foram mantendo o jogo vivo e o Gil Vicente a acreditar que podia tirar dividendos do jogo.