A FIGURA: Ofori

Um pequeno motor no meio campo do Moreirense, lado a lado com Franco. Esta noite o ganês de 25 anos teve o condão de decidir, com um grande golo. Ofori assinou o momento da noite com um grande remate de fora da área, o primeiro da temporada a coroar a sua exibição. Foi missão impossível tirar-lhe a bola, destacando-se igualmente a defender e na ocupação dos espaços. Acabou o jogo com a mesma intensidade com que começou.

O MOMENTO: golo do Moreirense (23’)

O duelo de vizinhos estava morno, sem grande chama e pouco intenso. Vai daí, Ofori decide apimentar o embate com um grande golo. Remate forte e colocado de fora da área, a fazer uma curva decisiva para o fundo das redes. Sem grande esforço, o médio aproveitou a bola que ressacou de um pontapé de canto para assinar um grande momento. Uma bomba.

OUTROS DESTAQUES

Ruberto

Sofre um grande golo, em que pouco podia fazer, mas ainda assim susteve dois lances de golo feito. Camacho e Aiás apareceram isolados, com tempo e espaço para tudo, mas a mancha de Ruberto impediu males maiores para o Vizela.

Alanzinho

O jogo esteve à medida da sua fantasia. Sem grande intensidade, deu asas para fazer soltar ainda de mais simples as suas habilidades. Isolou com mestria Matheus Aiás ainda na primeira metade. Cobra o canto que dá em golo.

Domingos Quina

Dos mais imprevisíveis do Vizela, o médio ofensivo tentou remar contra a maré. Tentou de livre e de fora da área visar a baliza de Caio Secco, mas sem sucesso.

Luís Asué

Descaído para o corredor esquerdo, o atacante aproveitou o facto de estar mais solto para se valer da sua mobilidade e velocidade. Acelerou várias vezes o jogo a partir do seu flanco.