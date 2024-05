O Vizela joga em casa do Moreirense na 32.ª jornada da Liga e sabe que, em caso de derrota, vai descer à II Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Rubén de la Barrera centrou o foco em fazer um bom jogo, «à semelhança do que tem acontecido nas últimas jornadas».

«O que vai dificultar é o nível de rendimento das duas equipas, cada uma nas suas próprias circunstâncias. O Moreirense está a fazer uma boa época, enquanto nós temos a necessidade de ganhar. A intenção é a mesma, fazer o melhor jogo possível e conseguir os três pontos», sublinhou o treinador espanhol.

Apesar de entender que a equipa deu uma «boa imagem» ao longo de todos os encontros que disputou sob o seu comando, o técnico dos vizelenses alertou que o «prestígio» do clube está em jogo.

«Independentemente da imagem que podemos deixar ficar, os números dizem que temos opções escassas. Mas temos. Por isso, quem não pensar dessa forma, não poderá jogar. Mas não é questão de boa imagem. Porque a boa imagem mostrámos em muitos momentos. É uma questão de competir, de querer ganhar, de mostrar vontade. O prestígio é o que está em jogo, independentemente da necessidade que temos de conquistar pontos», frisou.

Rubén de la Barrera apontou ainda vários motivos que conduziram aos maus resultados do Vizela.

«Contra o Boavista perdemos de maneira contundente e isso não é fácil de gerir, já frente ao Estoril, num jogo que estava ganho, não conseguimos segurar o resultado e, com o Portimonense, o objetivo era ganhar e também não conseguimos. Na partida com o Casa Pia, as expetativas eram as melhores, mas o rendimento foi o pior, enquanto com o Braga o jogo foi bem disputado da nossa parte, em que controlámos uma grande parte do jogo, mas também houve um desajuste», confessou.

Além disso, o técnico espanhol lembrou que desde a sua chegada nunca conseguiu ter a totalidade dos jogadores à sua disposição.

O Vizela joga no reduto do Moreirense esta sexta-feira, a partir das 20h15. Pode acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.