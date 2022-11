A FIGURA: Friday Etim

A sua entrada revoluciona o jogo por completo. Poucos minutos depois de ser lançado, fez o primeiro golo da partida e trouxe a capacidade de pressão e velocidade que Álvaro Pacheco tanto pedira na primeira parte. Ainda somou mais duas ocasiões de golo, mas desperdiçou na cara de Jordi.

O MOMENTO: dupla substituição foi jogada de mestre, 46m

O Vizela estava com muitas dificuldades em controlar o jogo ofensivo do Paços e sem conseguir sair para o ataque rapidamente. Álvaro Pacheco não gostava nada do que via e lançou Etim e Nuno Moreira para ter mais velocidade e capacidade de pressão na frente. Conseguiu e ganhou o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Samú

Esteve mais remetido a tarefas defensivas até ao intervalo, mas depois evidenciou-se. Rasgou linhas, descobriu passes para zonas de finalização e ainda tentou o remate em várias ocasiões, mas sem sucesso.

Matchoi

Está um jogador muito completo e não deve ficar mais nenhuma época em Paços de Ferreira. Teve um par de oportunidades na primeira parte, combinou bem com Gaitán e esteve a alta rotação. Na segunda, caiu de rendimento, como toda a equipa.

Nico Gaitán

Também pelos 45 primeiros minutos. A classe ainda está intacta, a visão de jogo também e o que dizer do passe. Foi quem ditou o rumo dos acontecimentos na primeira parte.