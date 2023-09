Declarações de Pablo Villar, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (2-3) frente ao Portimonense:

«Tudo nos correu mal, tivemos de fazer uma mexida logo no início, depois sofremos o penálti. Mas, respondemos, não é a primeira vez que virámos um jogo, corremos o risco; são contingências do jogo. Chegas ao 2-1, o Jardel que entra e estava fresco teve uma lesão, pusemos o Bruno Wilson mais na frente ao lado do Essende. Conseguimos empatar, mas depois sofrermos o terceiro. Sensação muito má».

[Contestação dos adeptos] «É normal. Entendo a reação, sempre sentimos o seu apoio, por isso é normal que se manifestem quando as coisas não correm bem. Isto não acaba aqui, há que seguir em frente».

[Lacava e Jardel saíram lesionados…] «O Lacava sentiu-se mal, indisposto com tanto calor. Tivemos de mudar. O Jardel entrou muito bem, estava a ser determinante, a criar o perigo, mas teve um problema muscular».

[Saída de Bustamante ao intervalo, depois de ter entrado a meio da primeira parte] «Saiu porque tinha de virar o jogo e procurar um perfil mais ofensivo. O Bustamente entra quando está 0-0, e sai quando estava 0-2. Alteração foi com a intenção de ter um jogador com características».