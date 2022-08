Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, analisa o empate em Chaves, em declarações reproduzidas pela agência Lusa:

«Aquilo que foi o desenlace dos 90 minutos, e olhando para aquilo que claramente define as oportunidades flagrantes que houve, penso que o resultado podia cair para o nosso lado. Fazendo um bocadinho aquilo que foi a reflexão do jogo, o Chaves entrou muito bem, a conseguir-nos criar algumas dificuldades não só pelo seu jogo interior, mas também pelo seu jogo exterior. Nos primeiros 15 a 20 minutos, nós tivemos alguma dificuldade em controlar o jogo e daí o Chaves passa para a frente do marcador de um erro nosso.

Depois de estarmos a perder, penso que a equipa se soltou um bocadinho e conseguimos equilibrar e começar a pegar no jogo, tanto é que na parte final da primeira parte já estávamos por cima. Chegámos ao intervalo empatados, mas já estávamos com um caudal muito por cima do Chaves.

Penso que a segunda parte foi toda nossa. Entrámos muito fortes, com uma capacidade posicional do jogo para criar oportunidades, não só em jogo posicional, como também em transições. Cortámos as linhas de passe que o Chaves [foi tendo] na primeira parte e estas na segunda parte não existiam. Começámos a pegar no jogo e sentíamos que, por essa capacidade de estarmos a ter a superioridade sobre o nosso adversário, estávamos a ser capazes de aproveitar o espaço e que o golo iria chegar pelas oportunidades que estávamos a criar.

Depois há a nossa expulsão e tenho de dar o mérito a esta massa associativa que é muito parecida àquilo que é a nossa família, uma massa associativa apaixonada pelo seu clube e foi muito importante para naqueles minutos finais fazer acreditar que o Chaves podia chegar e ter uma grande oportunidade de uma bola parada.

O resultado acaba por se ajustar, mas por aquilo que nós fizemos, saio daqui com aquela sensação que podíamos ter levado os três pontos e merecíamos ter levado os três pontos. A nossa caminhada faz-se caminhando, faz-se pontuando e quando não se consegue os três pontos, é mais um ponto.»