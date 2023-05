Um setor do estádio do Vizela vestiu-se com cores diferentes das da equipa da casa, o Vizela, e do Famalicão no duelo minhoto deste sábado.

Trajados de negro, vários professores estenderam a sua luta aos estádios, neste caso ao recinto vizelense, cantando várias palavras de ordem.

«Igor Julião, obrigado pela atenção» foi uma das frases várias vezes repetida. Recorde-se que o lateral do Vizela, no final de um jogo, mencionou precisamente esta luta na flash interview.

Mesmo não tendo jogado, o lateral foi àquele setor no final do jogo, acabando por dar a sua camisola a um dos professores. Da bancada trouxe cartazes e ainda uma t-shirt alusiva a esta luta.